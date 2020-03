Peatges i transport públic gratuïts: guia de les noves mesures que impulsa el Govern

L'engranatge dels governs, tant a Catalunya com a l'Estat, segueix treballant a contrarellotge per adoptar mesures que frenin les conseqüències del coronavirus en l'economia i en el dia a dia dels ciutadans. El Govern, per exemple, ha anunciat aquest dimarts que estudia la gratuïtat dels peatges i del transport públic . Dues iniciatives que n'acompanyen vuit més i que repassem en aquest llista.

