Itàlia suma 837 morts i 2.107 nous casos i assegurant que el contagi de coronavirus s'està «alentint»

Itàlia ha sumat aquest dimarts 837 morts per coronavirus i 2.107 nous contagiats. Les autoritats italianes, però, coincideixen a assenyalar que la corba de casos s'està alentint i sembla haver-se estancat, si bé són ja més de 105.000 els contagis comptabilitzats.Segons ha informat el cap de Protecció Civil del país, en les últimes 24 hores hi ha hagut 837 morts, el que eleva el total a 12.428 morts des de l'inici de la pandèmia a Itàlia. Per altra banda, s'han sumat 2.107 nous casos de la Covid-19 confirmats, fet que eleva la xifra a un total de 105.792. A més, s'han donat d'alta a 1.109 pacients que han superat la malaltia en l'últim dia, de manera que el total ascendeix ja a 15.729.Per la seva banda, el president de l'Institut Superior de Salut (ISS), Silvio Brusaferro, ha sostingut prèviament que les mesures adoptades pel Govern "estan funcionant" i "la corba dels nous diagnòstics positius als tests ens mostra que estem arribant a un altiplà. "Ara, el que ha de començar és el descens", ha afegit, incidint que no s'han d'adoptar mesures que facin pujar de nou la corba.Brusaferro ha defensat la importància que a les zones on hi ha una "circulació baixa" de virus es mantingui com està i això és al que s'aspira amb les normes adoptades fins ara. Així mateix, ha confirmat que a Llombardia "les dades posen de manifest un descens" en els nous contagis.