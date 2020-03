ÀUDIO ANÀLISI «Conviure en coalició»; per Joan Serra Carné

El d'avui ha estat un dia d'anuncis en matèria social per combatre els efectes econòmics del coronavirus. A Barcelona, el Govern ha fet la previsió que caldran 1.800 milions per sufragar el cost de la pandèmia . Però les mesures que repercutiran de forma immediata en la butxaca dels ciutadans s'han explicat a Madrid. I l'escenificació no ha estat casual: Pablo Iglesias i Nadia Calviño han detallat del pla de xoc econòmic, que passa per atendre els deutes de llogaters, autònoms, i petites i mitjanes empreses.Les dues veus que més han xocat per la recepta política de resposta al coronavirus han comparegut després de jornades de debat intens al govern espanyol. Iglesias, que feia 12 dies que no s'explicava en públic, ha posat èmfasi en allò que era una prioritat per a Podem : concedir garanties als llogaters que no poden pagar, evitar desnonaments, i frenar els talls de llum, aigua i gas. En síntesi, posar el focus en els col·lectius vulnerables. Resulta, però, que Iglesias ha hagut de cedir, perquè l'Estat serà al darrere si hi ha impagaments, sí; però els propietaris de pisos, petits i grans, particulars o fons voltors, cobraran fins a l'últim euro dels lloguers.Al seu torn, Calviño, que representa l'ala del PSOE més alineada amb l'ortodòxia econòmica que sempre guanya a Brussel·les, ha fet seva la moratòria de sis mesos de la quota d'autònoms i l'ajornament dels deutes de les empreses amb la Seguretat Social . Les queixes de qui veia perillar els seus ingressos, doncs, han rebut resposta de qui fa quatre dies deia que no es podia aturar l'economia. Avui el discurs ja era un altre: per protegir l'economia, s'ha d'aturar la crisi sanitària. Calviño, com Iglesias, també ha hagut de cedir.Una i l'altre, el PSOE i Podem, saben que la manera com se surti d'aquesta crisi marcarà la fortalesa o la debilitat del govern de coalició, i també el seu futur. I els dos actors es reivindiquen mentre l'oposició ja furga en les contradiccions, per si l'executiu es trenca. Conviure en coalició mai ha estat fàcil i menys si la pitjor crisi possible t'esclata quan tot just et començaves a conèixer.

