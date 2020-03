Més de la meitat de residències de gent gran a Barcelona ja tenen positius de coronavirus

Un total de 162 residències de gent gran de Barcelona tenen almenys un cas positiu de Covid-19, segons ha anunciat aquest dimarts l'alcaldessa Ada Colau en roda de premsa. La xifra representa que més de la meitat dels 260 geriàtrics que hi ha a la ciutat han registrat positius, totes de titularitat privada.Colau ha insistit que l'Ajuntament està oferint el seu personal a la Generalitat però ha assegurat que cal "més musculatura i professionals" per part d'Afers Socials, que és qui en té la competència. En aquest sentit, ha demanat la "màxima implicació possible" del Govern per "protegir" les residències de gent gran.Segons la regidora de Salut, Gemma Tarafa, l'Ajuntament ha posat a disposició "tots els equipaments" per "acompanyar" i poder derivar-hi avis dels centres en situació més crítica.L'Ajuntament havia informat el 27 de març que hi havia 143 residències amb positius i, per tant, en els últims quatre dies se n'han confirmat 19 més.L'Ajuntament ha creat una oficina municipal específica per coordinar la gestió de residències de gent gran a la ciutat, una competència en mans de la Generalitat. Els objectius són el trasllat de residents a hotels o altres espais, la desinfecció d'espais i garantir que hi ha prou treballadors a cada centre. Segons Tarafa, es prioritzaran els trasllats des de les residències més petites i on, per tant, és més difícil garantir l'aïllament per evitar contagis.

