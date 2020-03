Vic convertirà un pavelló en una ampliació de l'hospital per acollir pacients amb coronavirus

Un vehicle de Salut al pavelló del Castell d'en Planes a Vic Foto: Adrià Costa

El pavelló del Castell d'en Planes de Vic es convertirà en una extensió de l'Hospital de Vic per atendre pacients positius per coronavirus. Tal com ha pogut saber, aquesta és amb l'opció que actualment es treballa per fer front a l'increment de casos de Covid-19 que hi ha la comarca -així com d'arreu del país- i el previsible col·lapse de l'Hospital Universitari de Vic.L'Ajuntament de Vic està treballant per tenir a punt el recinte i s'ha posat a disposició de CatSalut, que dirigirà i coordinarà l'extensió. També hi col·laborarà Metges Sense Fronteres. El personal que ho gestionarà serà de CAP. Hi aniran positius per coronavirus lleus. Els greus seguiran, com fins ara, a l'Hospital de Vic.Inicialment, s'havien valorat altres opcions com que alguns hotels de la ciutat acollissin aquests malalts, però tot apunta que l'opció del pavelló del Castell d'en Planes és la que actualment té més pes. Està previst que a finals d'aquesta setmana el recinte ja comenci a acollir pacients.

