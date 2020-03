Les pràctiques de la Formació Professional es flexibilitzen per poder obtenir la titulació

El dia que s'han fet públiques les noves dates per la selectivitat, que finalment a Catalunya es farà els dies 7, 8 i 9 de juliol, el Departament d'Educació ha acordat una nova normativa per flexibilitzar les pràctiques a empreses d'alumnes de Formació Professional (FP) per tal que puguin obtenir el títol aquest curs. La nova regulació, que és específica per a cadascun dels tipus d'FP, inclourà la flexibilització d'horaris i terminis perquè es puguin fer les pràctiques, aturades a causa del coronavirus.



En el cas de la Formació en Centres de Treball (FCT), es podrà flexibilitzar l'estada augmentant les hores diàries –fins a 8 h-, els dies setmanals o allargant el període al juliol, o bé substituint l'estada per un mòdul integrat, que inclourà les hores mínimes de projecte més les mínimes del mòdul d'FCT.

En el cas de la modalitat dual es recomana als centres educatius que proposin a empreses i alumnat la suspensió de l'acord formatiu, que no n'implicaria l'extinció, sinó que s'actuaria igual que amb la resta de treballadors. Una segona opció seria modificar l'activitat de l'alumne a través del teletreball, si se li garanteix el seguiment d'un tutor.Pel que fa a l'avaluació, es podrà reduir les hores a l'empresa fins a un mínim de 660 hores –el 33% del total d'hores del cicle-. En cas que l'alumne hagi fet menys de 660 hores podrà reconèixer les hores d'FCT amb les hores del mòdul de dual. Això implicaria, però, que l'estudiant no tingui la condició d'FP dual, sinó ordinària, però li permetria acabar el cicle.El departament ha decidit suspendre la mobilitat internacional temporalment i l'alumnat podrà fer l'estada a l'empresa en modalitat de teletreball si ja ha començat l'estada o si no ha pogut tornar a Catalunya i l'activitat empresarial no s'ha suspès al país. En cas que algun alumne tingui una situació on no es pugui aplicar cap de les mesures anunciades pel departament una junta d'avaluació tractarà cada cas particular.

