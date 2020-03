L'exalcalde Fèlix Larrosa va gastar 3.000 euros de diner públic en dues trucades durant les vacances d'estiu

L'equip de govern de la Paeria ha recriminat al cap de l'oposició, Fèlix Larrosa, que no vulgui abonar una factura de telèfon mòbil que inclou una despesa en l'ús de dades de roaming en un viatge personal que va fer l'agost de l'any passat a Rússia.Segons informació a la qual ha tingut accés l'ACN i que ha contrastat aquest diari, l'import de la factura d'aquest roaming puja a 3.195,13 euros i es van generar en connexions dutes a terme el 20 i el 21 d'agost de 2019. La polèmica ha sortit a la llum durant el Ple telemàtic d'aquest dimarts i en una piulada a Twiter, el PSC ha assenyalat que s'ha demanat explicacions a la companyia Telefònica perquè consideren que aquesta facturació és "errònia", ja que el consum de 1.780 MB és "dubtós i discutible".La regidora del Comú Elena Ferré ha fet referència a la factura en qüestió a través de les xarxes socials quan s'ha referit i recolzat a la tinent d'alcalde Jordina Freixanet que ha dit als socialistes que la "transparència" que demanen a l'equip de govern, significa també fer efectiu el pagament d'una factura de mòbil que puja 3.000 euros.Els socialistes han contestat recriminant a l'equip de govern que no hagin reclamat a Telefònica aquesta factura que consideren que ha estat objecte d'un "frau o error" en la facturació.En aquest sentit, aporten documentació de correus electrònics on s'indica que els advocats es posaran en contacte amb la companyia telefònica i que Larrosa va ser conscient que es va connectar "via Wi-Fi" en un restaurant de Sant Petersburg, i que d'aquí els seus dubtes en el que qualifica una "facturació indeguda en visitants a Rússia" que vol aclarir.

