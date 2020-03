Sindicat de Llogaters i PAH, crítics amb l'Estat: «Intenten que el sector immobiliari no perdi ni un euro»

Jaime Palomera, del Sindicat de Llogaters: "Endeutar la gent més vulnerable és allargar la sortida de la crisi"

Santi Mas de Xaxàs (PAH): ""Si paren els desnonaments ara, ho poden fer sempre"

El moviment pel dret a l'habitatge de l'estat espanyol s'oposa al paquet de mesures dissenyat pel govern espanyol en matèria de lloguers per fer front a la crisi del coronavirus. Si bé els col·lectius que formen part de la plataforma Pla de Xoc Social celebren la suspensió dels desnonaments sense alternativa habitacional durant sis mesos i la pròrroga dels contractes que finalitzen les pròximes setmanes, s'oposen frontalment a la línia de microcrèdits per a llogaters presentada per la Moncloa i mantenen la convocatòria de vaga en el pagament d'arrendaments a partir de demà.El decret aprovat pel consell de ministres pivota en els microcrèdits a cost zero a través de l'ICO , que els ciutadans podran tornar en un termini de fins a sis anys prorrogables fins a deu. Si algú no pot tornar els crèdits, serà l'Estat qui pagui els lloguers als propietaris. "El govern espanyol intenta que el sector immobiliari no perdi ni un sol euro", critica Javier Gil, portaveu del Sindicat de Llogaters de Madrid.El portaveu del Sindicat de Llogaters de Catalunya, Jaime Palomera, considera que la decisió de l'executiu de Pedro Sánchez implica entrar en un cul de sac. "Endeutar la gent més vulnerable i fer que part dels seus ingressos futurs s’hagin de destinar als lloguers actuals és allargar la sortida de la crisi", valora.Des de la PAH, Santi Mas de Xaxàs lamenta que es repeteixi la recepta del 2008 de "rescat a la banca". "Es garanteix als fons voltors que cobraran els lloguers", afirma.Els sindicats fa setmanes que reclamaven a la Moncloa una condonació dels arrendaments i dins l'executiu hi ha hagut un estira-i-arronsa constant que s'ha decantat cap al PSOE. Podem defensava la suspensió de lloguers i la congelació de preus però les mesures aprovades van en la línia d'evitar el "dany col·lateral" que podria suposar deixar de pagar les quotes, en paraules de la vicepresidenta d'Assumptes Econòmics, la socialista Nadia Calviño."El problema greu és que el govern espanyol prioritza el cobrament de lloguers a preu de bombolla, que són irreals", diu Palomera. A tall d'exemple, el preu mitjà del lloguer a Barcelona superava per primera vegada els 1.000 euros a finals del 2019.Des del Sindicat de Llogaters de Madrid, Gil desmenteix que una suspensió perjudicaria propietaris que tenen en el lloguer el seu únic ingrés. "No hi ha cap dada que ho demostri i en tot cas, la nostra proposta inclou ajudes estatals a qui depengui de l'ingrés d'un lloguer per subsistir", recorda. Mas de Xaxàs qualifica de "perversió" la proposta d'endeutament i apunta que les mesures arriben després de l'aprovació d'una moratòria d'hipoteques que conté lletra petita . "Els requisits són difícils de complir i se'n beneficiarà poca gent", preveu.Mas de Xaxàs celebra la suspensió de desnonaments sense l'alternativa habitacional durant sis mesos però alhora recorda que la mesura ja estava prevista en la llei catalana 24/2015 i que l'ONU també l'ha defensat, sense que això hagi servit per acabar amb aquesta pràctica. "En el fons, ara compliran amb la llei", ironitza.Palomera i Gil destaquen la suspensió, i també la pròrroga de lloguers que vencen durant l'estat d'alarma, com una victòria del moviment per l'habitatge. "Els avenços són fruit de la nostra pressió", insisteix Gil.Sindicats de llogaters i PAH confien que la vaga de lloguers serveixi per fer canviar de parer al govern espanyol i insisteixen que les polítiques d'habitatge depenen de la voluntat política. "Si paren els desnonaments ara, ho poden fer sempre", conclou Mas de Xaxàs.

