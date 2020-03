Internet solidari per continuar el curs escolar des de casa

El curs escolar, en principi, es reprendrà des de casa després de Setmana Santa . Una situació que podria deixar en fora de joc aquelles famílies vulnerables que no tinguin connexió a Internet. Per fer front a aquesta situació, s'estan organitzant diverses iniciatives tant públiques com privades. N'és exemple Fibracat , que col·labora amb el programa Invulnerables de la Fundació del Convent de Santa Clara dotant de connexió a Internet a famílies amb nens i nenes en situació de vulnerabilitat, perquè puguin continuar el curs escolar de forma virtual.La col·laboració es concreta en el lliurament de targetes SIM de 50 gigues. En total, Fibracat posa al servei d’aquestes famílies unes 4 mil gigues mensuals de dades mòbils amb targetes SIM perquè els nens i nenes tinguin accés als continguts acadèmics que els centres educatius proporcionaran a través de les plataformes digitals per garantir la continuïtat del curs.Aquesta col·laboració de Fibracat respon a una petició del programa Invulnerables de la Fundació Santa Clara, presidida per Sor Lucía Caram, un programa pilot de lluita contra la pobresa. Fibracat, com en altres ocasions, ha respost de manera immediata a aquesta petició i, segons la cofundadora de Fibracat, Meritxell Bautista, “aquesta dotació representa un esforç econòmic per a Fibracat, però creiem que els nens i nenes amb pocs recursos econòmics han de tenir les mateixes oportunitats per acabar el curs escolar i la connexió a Internet no ha de suposar un risc de pèrdua de rendiment acadèmic”.Actualment, la Fundació Santa Clara de Manresa presta ajuda a 102 famílies i un total de 140 nens i nenes a través de diversos programes d’atenció a la família i a la infància per assegurar les necessitats bàsiques (llum, aigua, aliments i productes d’higiene). Des de la Fundació, consideren que “també calia assegurar l’educació de nens i nenes, ja que no totes les famílies tenen accés a Internet ni ordinadors”. Des del programa Invulnerables han mostrat el seu agraïment a Fibracat “pel suport, les connexions, i l’assessorament, i per estar sempre disposats a ajudar-nos a dur a terme una tasca integral de suport a les famílies”.

