Consum aclareix dubtes sobre si s'han de pagar o no les quotes dels gimnasos durant el confinament

📢 Aclariments sobre el pagament de les quotes de les entitats i les empreses esportives durant la crisi sanitària del coronavirus @consumcat



NOTA 👉https://t.co/CEVJKdolO6 #esportcat pic.twitter.com/OyqLzgBbpA — Esports (@esportcat) March 31, 2020

L'Agència Catalana del Consum aclareix alguns dubtes en relació amb les quotes dels clubs i entitats esportives amb o sense ànim de lucre per l'aplicació del decret d'estat d'alarma i el confinament total decretat pel govern espanyol i que impedeix sortir de casa si no és per treballar en els sectors essencials.Consum diferencia entre les quotes pagades a entitats culturals i esportives sense ànim de lucre i els gimnasos. En qualsevol dels casos però, recomana "arribar solucions pactades amb les empreses o les entitats que han organitzat i han cobrat per aquests serveis" i només reclamar els diners "en casos d'absoluta necessitat".L'Agència Catalana del Consum especifica que les quotes socials abonades en aquest tipus d'entitats no generen dret a devolució, ja que són aportacions a fons perdut per contribuir al manteniment de l’entitat i reflecteixen l’adhesió i la pertinença a un projecte compartit per totes les persones associades.Però sí que es pot demanar la devolució de les quotes addicionals que s'hagin abonat per activitats opcionals com per exemple cursos d’aprenentatge o activitats especials de lleure i esbarjo.Si les quotes s'han pagat a gimnasos, clubs o empreses amb ànim de lucre cal tenir en compte que si aquestes deixen de prestar un servei per tancament temporal de l'empresa a causa de força major -com és el cas actual-, l’usuari té dret a reclamar el retorn de la part proporcional de les quotes, en funció del temps que hagi estat sense servei per causa del tancament.Una altra opció és acceptar compensacions, com ara serveis addicionals (monitor personal, ampliació d’horari, etc.) o descomptes. Si el servei no es pot reprendre un cop passat el període de suspensió, l’usuari pot reclamar el total dels imports que hagi pagat.En el cas que no es respectin aquests drets, l’Agència Catalana del Consum aconsella reclamar a l'empresa amb qui s’ha contractat el servei, sempre de manera que en quedi constància (full oficial de reclamacions, bústia de reclamacions en línia de l'empresa, correu electrònic, etc.). I si en el termini d'un mes l’empresa no respon o no s’arriba a un acord, es pot presentar una reclamació en el servei públic de consum del municipi o comarca on viu l’usuari o amb el formulari web de l’Agència Catalana del Consum.En última instància, si cap de les opcions anteriors no dona un resultat satisfactori, es pot recórrer a la via judicial. En aquest cas, es recomana contactar amb una Organització de persones consumidores registrada a Catalunya. Però des de l'Agència Catalana del Consum considera que "estem vivint una crisi social i econòmica de la qual no tenim precedents, que aquestes empreses afronten una manca de liquiditat molt important i que, en molts casos, els serà impossible retornar els diners".Per això, demanen als consumidors que demanin la devolució dels diners "només en els casos d’absoluta necessitat", evidentment sempre que les condicions que ofereixin les empreses i entitats siguin adequades i raonables.[noticia]199412[noticia]

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor