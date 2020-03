Ja hi ha més de 547.000 catalans d'unes 77.000 empreses que han patit un ERTO pel coronavirus

La crisi provocada pel coronavirus ha deixat a l'atur temporal un total de 547.837 catalans, segons dades actualitzades aquest dimarts pel Departament de Treball, que ha rebut un total de 77.662 sol·licituds per a presentar un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).En comparació amb el dilluns, el balanç d'afectats per aquesta regulació temporal de la feina a Catalunya ha crescut en 19.718 persones, mentre que en les últimes hores s'han sol·licitat 8.402 expedients temporals més. Les persones que s'hauran d'acollir a un ERTO a conseqüència de la crisi dela Covid-19 ja representen el 15,7% de la població ocupada a finals d'any.Per demarcacions, Barcelona continua concentrant gran part dels expedients temporals amb un total de 57.218 empreses i 428.569 afectats. Respecte a aquest dilluns, s'han registrat 7.445 ERTO més i 15.494 treballadors més.Les comarques gironines sumen 8.322 ERO temporals per a 52.259 persones, amb increments de 447 empreses i 1.857 treballadors en les últimes hores. Lleida n'ha registrat 4.149 més, amb 23.183 afectats. En un dia, a les terres de Ponent s'han presentat 168 expedients per a 785 persones més.Al Camp de Tarragona s'han tirat endavant 6.174 ERTO que inclouen 36.699 persones. L'increment durant les últimes 24 hores han sigut de 270 empreses i 1.374 treballadors. A les terres de l'Ebre ja s'han registrat 1.799 expedients temporals per a 7.127 treballadors. En comparació amb el dilluns, el recompte s'ha elevat en total de 72 empreses i 208 afectats.Després de la posada en marxa de les mesures de confinament més estrictes, que inclouen un permís retribuït recuperable pels treballadors de serveis no essencials, s'ha detectat un alentiment del ritme de creixement dels ERTOTot i que l'increment detectat és superior al d'aquest dilluns, quan es van registrar 10.000 treballadors més, durant els primers dos dies de la setmana no s'ha arribat als augments de més de 50.000 i 70.000 persones en 24 hores, registrats a finals de la setmana passada.

