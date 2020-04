Les sèries de qualitat que potser no has vist i ara pots recuperar

Indecisió. Moltes hores de confinament. Catàlegs immensos. Aquests són els ingredients de la situació actual de desenes de milers de persones que, per intentar evadir-se de la crisi i més que difícil situació actual, naveguen per les plataformes de contingut en streaming. Cada setmana, desenes d'estrenes s'acumulen per als espectadors, que han d'anar desgranant quina és la millor opció.La massificació de continguts és un fet evident: massa sèries per triar, moltes d'elles descartables i encara per finalitzar. És per això mateix que des dehem volgut anar un pas més enllà i us recomanem totes aquelles sèries d'alta qualitat que es van estrenar (i acabar) temps enrere. Fem un recorregut per totes les plataformes disponibles, amb títols guardonats, premiats i aplaudits tant per la crítica i el públic del seu temps.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor