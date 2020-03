GUIA Com afecta el coronavirus a la declaració de la renda?

Aquest dimecres s'inicia la campanya de la declaració de la renda del 2019. I ho fa amb aparent normalitat, tot i la situació d'excepcionalitat que vivim arran de la crisi del coronavirus Hisenda ha decidit mantenir la majoria de terminis previstos -ara hi entrarem en detall- justificant que la immensa majoria (88%) de declaracions de l'IRPF es fan ja per internet i, atès que 7 de cada 10 surten a retornar, es fa servir l'argument que seguir amb el calendari establert és una bona manera per tal que els contribuents puguin rebre més aviat les devolucions.Així doncs, què hi ha de nou i què es manté com els anys anteriors en aquesta campanya? Tot seguit, vuit preguntes amb resposta.

