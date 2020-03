El govern espanyol aprova una moratòria de sis mesos de la quota d'autònoms i empreses

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts una moratòria de sis mesos de la quota d'autònoms, un dels col·lectius més afectats per la crisi del coronavirus i també més crítics amb les mesures adoptades fins ara per l'executiu de Pedro Sánchez. El consell de ministres ha optat per donar més temps als treballadors per pagar la quota a la Seguretat Social i, en el cas de les Pimes, s'ha optat per ajornar sis mesos el pagament d'aquest import. A més, ha decretat l’ajornament del pagament dels deutes a la Seguretat Social fins al 30 de juny i la moratòria sense interessos del pagament de les quotes pels dies treballats del mes de març.Són mesures del paquet econòmic i social aprovat per "complementar" els anteriors. La suspensió del pagament de les quotes era una de les demandes del col·lectiu de treballadors per compte propi i de l’oposició que va considerar "insuficients" les mesures decretades fins ara. "Entenc que podran sol·licitar la devolució de la part que no correspongui" al pagament dels dies treballats, ha dit la vicepresidenta tercera i ministra d’Afers Econòmics, Nadia Calviño, preguntada pels autònoms que ja han pagat la quota de març.La setmana passada, Calviño no era partidària d'aturar completament l'economia espanyola i argumentava que calia "mantenir una base" per després reactivar-la. Aquets dimarts ha canviar de criteri ha dit que per protegir l'economia cal "aturar la crisi sanitària i evitar que col·lapsi el sistema de salut". "No hem de contraposar economia i salut", ha defensat la vicepresidenta, en una expressió que ja han dit diversos membres del govern espanyol aquests últims dies.A part d'aquestes mesures enfocades als autònoms, el govern espanyol ha anunciat una bateria de mesures socials que Podem se les sent com a pròpies. Facilitats per pagar els lloguers, prohibició de tallar el subministrament de llum, aigua i gas per a tota la població i un subsidi per a les treballadores de la llar són tres de les mesures estrella que han acabat obtenint el vist-i-plau del gabinet comandat per Pedro Sánchez.El decret aprovat pel consell de ministres sobre els lloguers pivota en els microcrèdits a cost zero a través de l'ICO que els ciutadans podran tornar en un termini de fins a sis anys prorrogables fins a deu. Tot i això, i conscient que aquesta línia no satisfà els sindicats de llogaters ni ha desactivat la vaga d'impagament convocada, Iglesias ha subratllat que qui no pugui retornar aquests crèdits, no pagarà. "Si hi ha inquilins que no poden pagar els crèdits, l'Estat es farà càrrec dels lloguers", ha assegurat. Ha recordat també que queden prohibits els desnonaments sense alternativa habitacional durant els sis mesos posteriors a l'estat d'alarma i que queden prorrogats tots els contractes que finalitzaven ara o en les pròximes setmanes."L'habitatge és un bé encara més imprescindible perquè és la trinxera des de la qual la gent resisteix al virus. S'ha de garantir aquest dret", ha insistit el vicepresident i líder de Podem, que ha detallat que més de mig milió de ciutadans es podran acollir a aquestes mesures. En aquest sentit, ha afirmat també que no és el mateix un petit propietari, que amb els crèdits tindrà garantits els ingressos en concepte de rendes, que els grans tenidors i fons voltors. Aquests, ha dit Iglesias, podran triar: o perdonar als llogaters la meitat dels lloguers o bé reestructurar el deute durant tres anys.A més de les mesures anunciades en matèria de lloguers, Iglesias ha anunciat que també queda prohibit tallar el subministrament d'aigua, gas i llum durant l'estat d'alarma, una mesura que s'havia fixat ja per als col·lectius més vulnerables i que ara s'estén a tota la població. Es posa en marxa també el subsidi per a treballadors temporals, per equiparar-los als afectats per un ERTO, i les treballadores de la llar que han vist aturada parcial o totalment la seva activitat. "La gran majoria fan un treball important i molt poc reconegut. No pot ser que tornin a ser les grans oblidades. S'ha de cuidar millor a qui cuida", ha assegurat el vicepresident social.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor