VÍDEO i FOTOS Així ha tornat l'exèrcit a Sabadell per ajudar en la construcció de l'hospital de campanya

Un dels diversos camions que ha arribat a Sabadell Foto: Albert Hernàndez

Els soldats a l'interior del recinte esportiu Foto: Albert Hernàndez

Arribada del contingent militar Foto: Albert Hernàndez

La pista coberta d'atletisme de Sabadell va transformant-se en l'Hospital Temporal Vallès Salut que ha d'acollir pacients de l'Hospital Parc Taulí. Aquest dimarts, l'exèrcit espanyol ha tornat a la ciutat, un regiment procedent de Salamanca, per ajudar en aquesta tasca que des del cap de setmana, hi ha personal municipal i d'empreses treballant, però també ho han fet del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), entre d'altres.A banda del trasllat de material, s'està "anivellant" el tartan, tal com ha explicat l'alcaldessa, Marta Farrés, perquè "d'aquesta manera, hi ha més metres i això vol dir, posar més llits". En aquest sentit, ha calculat que n'hi hauran entre 240 i 280.Ha justificat aquesta instal·lació, perquè suposa "guanyar més espai" i la lluita contra la pandèmia "és una cursa contrarellotge". Farrés ha calculat que "cap al dia 10 d'abril" pugui posar-se en funcionament l'hospital de campanya.Els militars, tal com s'han presentat davant l'alcaldessa, és la primera vegada que venen a Sabadell per dur a terme "una missió molt clara: treballar com estem acostumats", han expressat.El passat divendres, l'exèrcit espanyol de terra també va visitar Sabadell , es va instal·lar a la residència de gent gran Els Jardins de Castellarnau, on s'hi va estar el cap de setmana. Van fer tasques de desinfecció al recinte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor