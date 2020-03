La selectivitat a Catalunya serà el 7, 8 i 9 de juliol

La selectivitat a Catalunya ja té finalment data: serà el 7, 8 i 9 de juliol. Uns dies que en principi són els definitius, però que des de la secretaria d'Universitats ja avisen que queden subjectes als possibles canvis o mesures noves que hagin d'adoptar "les autoritats competents" en relació a la pandèmia del coronavirus.



Des del Govern i el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) també han decidit flexibilitzar l'opcionalitat de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) de tal manera que es garanteixin els principis "d'igualtat, mèrit i capacitat" dels alumnes a l'hora d'accedir als estudis universitaris. Ara bé, segons les bases acordades, aquesta adaptació dels models no implicarà "una reducció dels temaris", i tampoc significarà "un canvi radical" en la tipologia dels exàmens que s'havien fet fins ara.

En aquest sentit, el que es busca amb això és que l'estudiant tingui l'opció de poder respondre totes les preguntes per treure la màxima nota malgrat no hagi donat tot el temari al seu centre. És per això que, segons expliquen fonts d'Universitats a, es manté tot el contingut, ja que cada centre a l'hora d'abordar la matèria pot haver estat seguint un ordre diferent.També s'avisa que aquesta flexibilització dels examens no es podrà fer de "manera universal i homogènia" en totes les matèries que s'examinen a Catalunya, sinó que dependrà de les característiques de cada temari i com s'havia estat realitzant la prova fins ara.

Pel que fa a les proves per als majors de 25 i 45 anys, que estaven fixades els dies 18 i 25 d'abril, queden ajornades al juny. En el cas de la fase general, es realitzarà el 20 de juny, mentre que l'específica (destinada només per als més grans de 25 anys), serà el 27 d'aquell mateix mes.La convocatòria ordinària de les Proves d’Aptitud Personal (PAP) per accedir als graus en Educació Infantil i en Educació Primària (que havia de celebrar-se el 25 d’abril, en convocatòria ordinària) es programa per al divendres, 19 de junyPer ara, el que queda pendent de fixar en una pròxima reunió amb la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils (CAA) és el calendari de tràmits, així com les dates de les convocatòries extraordinàries de la PAU i de la PAP per accedir als graus en Educació.

