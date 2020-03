Quatre sèries noves que s'estrenen aquesta setmana

El confinament per la crisi del coronavirus ha afectat la indústria cinematogràfica però segueix creixent exponencialment en les plataformes. Aquesta mateixa setmana s'estrenen diverses sèries que us hem recollit en un seguit de recomanacions: la quarta temporada de La casa de papel, la tercera temporada de Future Man, la producció Tales from the loop i Before Dark.Les xifres d'audiència dels serveis per streaming (Netflix, HBO, Amazon, Filmin, Disney...) en les últimes setmanes s'han disparat gairebé un 200%. Segons les dades de l'empresa JustWatch a què ha pogut accedir un dels serveis de guia per a plataformes d'aquest tipus més important del món, a l'Estat ha augmentat fins a un 191% el consum de contingut en streaming.

