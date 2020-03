Denunciat per anar a pescar amb el gos i saltar-se el confinament

La picaresca no s'atura. I més si ja portes dues setmanes tancat entre quatre parets.En els últims dos dies, la Policia Local de Torelló, a Osona, ha instruït sis noves denúncies a persones que incomplien les limitacions de mobilitat decretades des que es va declarar l'estat d'alarma. Una d'aquestes ha estat per a una persona que caminava per la vora del Ter, amb un gos i utensilis de pesca.Tot i que el nombre de denúncies ha baixat, des de la Policia Local de la localitat osonenca fa una nova crida a la responsabilitat col·lectiva per mantenir el confinament i les mesures preventives per evitar la propagació del coronavirus.

