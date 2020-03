L'Estat assumirà els lloguers que no es puguin pagar i prohibeix tallar aigua, llum i gas

Feia 12 dies que el vicepresident social del govern espanyol, Pablo Iglesias, no compareixia públicament. Ho ha fet aquest dimarts, després de dies de discrepàncies en el consell de ministres i d'un enduriment del confinament , per anunciar una bateria de mesures socials que Podem se les sent com a pròpies. Facilitats per pagar els lloguers, prohibició de tallar el subministrament de llum, aigua i gas per a tota la població i un subsidi per a les treballadores de la llar són tres de les mesures estrella que han acabat obtenint el vist-i-plau del gabinet comandat per Pedro Sánchez.El decret aprovat pel consell de ministres sobre els lloguers pivota en els microcrèdits a cost zero a través de l'ICO que els ciutadans podran tornar en un termini de fins a sis anys prorrogables fins a deu. Tot i això, i conscient que aquesta línia no satisfà els sindicats de llogaters ni ha desactivat la vaga d'impagament convocada, Iglesias ha subratllat que qui no pugui retornar aquests crèdits, no pagarà. "Si hi ha inquilins que no poden pagar els crèdits, l'Estat es farà càrrec dels lloguers", ha assegurat. Ha recordat també que queden prohibits els desnonaments sense alternativa habitacional durant els sis mesos posteriors a l'estat d'alarma i que queden prorrogats tots els contractes que finalitzaven ara o en les pròximes setmanes."L'habitatge és un bé encara més imprescindible perquè és la trinxera des de la qual la gent resisteix al virus. S'ha de garantir aquest dret", ha insistit el vicepresident i líder de Podem, que ha detallat que més de mig milió de ciutadans es podran acollir a aquestes mesures. En aquest sentit, ha afirmat també que no és el mateix un petit propietari, que amb els crèdits tindrà garantits els ingressos en concepte de rendes, que els grans tenidors i fons voltors. Aquests, ha dit Iglesias, podran triar: o perdonar als llogaters la meitat dels lloguers o bé reestructurar el deute durant tres anys.A més de les mesures anunciades en matèria de lloguers, Iglesias ha anunciat que també queda prohibit tallar el subministrament d'aigua, gas i llum durant l'estat d'alarma, una mesura que s'havia fixat ja per als col·lectius més vulnerables i que ara s'estén a tota la població. Es posa en marxa també el subsidi per a treballadors temporals, per equiparar-los als afectats per un ERTO, i les treballadores de la llar que han vist aturada parcial o totalment la seva activitat. "La gran majoria fan un treball important i molt poc reconegut. No pot ser que tornin a ser les grans oblidades. S'ha de cuidar millor a qui cuida", ha assegurat el vicepresident social.El que sí que haurà d'esperar és la renda mínima, que encara està en negociació dins del govern i que Podem espera que es pugui aprovar la setmana que ve. D'aquesta se'n podrien beneficiar, ha dit Iglesias, uns cinc milions de ciutadans i ha citat explícitament el ministre socialista de Seguretat Social, José Luis Escrivá, que ha tancat files amb el posicionament d'Iglesias.En un moment d'alta tensió a la coalició de govern, el líder de Podem ha volgut elogiar públicament el president Pedro Sánchez, de qui ha dit que va fer un discurs "històric" el passat dissabte quan es va referir a la Unió Europea. "L'egoisme mai ha de ser el valor que vertebri el projecte europeu. S'ha de basar en la solidaritat", ha assegurat tot celebrant "la fermesa" de Sánchez davant dels líders europeus que neguen els coronabonus i l'assumpció col·lectiva del deute.Des de l'anunci del confinament total, les crítiques de l'oposició han anat in crescendo perquè acusen el govern de no haver consultat les mesures preses. Molest s'ha exhibit, especialment, el PNB, un dels principals socis per apuntalar una majoria aritmètica complexa al Congrés per aprovar els decrets. Iglesias ha llançat un missatge en aquest sentit tot admeten que l'executiu cometrà "errors" i que els ciutadans els hauran de jutjar, però que cal defensar "des de la unitat" de totes les formacions "allò comú".

