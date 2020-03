La majoria de tests de coronavirus s'han fet a persones de 40 a 60 anys

▶ #Portaveu @meritxellbudo: “Tenim un acord per poder utilitzar el fons de contingència de la Generalitat per fer front a la crisi sanitària. Ara és imprescindible aprovar el pressupost de 2020” #coronavirus #Covid19 pic.twitter.com/zTlwSaN3w8 — Govern. Generalitat (@govern) March 31, 2020

Des de l'inici de l'epidèmia de coronavirus, Salut ha realitzat 47.000 tests a pacients per comprovar si s'havien contagiat de la Covid-19. Això ha assegurat la consellera, Alba Vergés en la roda de premsa del Govern d'aquest dimarts. La franja d'edat a la qual s'han fet més proves és la de 40 a 60 anys, amb un 35% del total. D'aquestes, un 33% han resultat positives.La següent franja d'edat a la qual s'han fet més proves és la de 60 a 80 anys, amb un 26%. Del total de tests realitzats a aquests pacients, un 34% han estat positius. Pel que fa als pacients de 20 a 40 anys, s'hi han destinat un 24% dels tests, el 16% dels quals han resultat positius.A la població de menys de 20 anys només s'hi han destinat un 2% dels testos, dels quals un 1% han resultat positius, i a les persones més grans de 80 anys, un 14% amb un 16% de positius.La Generalitat, a través de la conselleria de Salut, preveu destinar 1.800 milions d'euros a la lluita contra el coronavirus. Així ho ha detallat aquest dimarts la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior a la reunió telemàtica del Govern. Segons Budó, l'aportació que farà l'Estat és de només 50 milions d'euros, de manera que aquest augment de la despesa obliga a demanar la flexibilització de l'objectiu de dèficit per al 2020, que ara és del 0,2%. Una demanda que el president de la Generalitat va fer arribar a Pedro Sánchez en la trobada de líders autonòmics L'executiu, de fet, ha aprovat avui transferir 80 milions d'euros del fons de contingència cap a Salut per atendre la pandèmia, que està portant les unitats de cures intensives (UCI) al límit. Amb les dades d'ahir a la mà, les UCI ja estaven plenes al 84% amb pacients de coronavirus, i es va admetre que la setmana seria "complicada". El creixement del nombre de contagis i de víctimes tant a Catalunya com a l'Estat abona aquestes dificultats, encara que els llits s'hagin triplicat en les últimes setmanes. El govern espanyol segueix contemplant el trasllat de pacients entre autonomies.Davant d'aquesta situació, Budó ha demanat l'aprovació el més urgent possible dels pressupostos de la Generalitat. De moment, els 80 milions d'euros del fons de contingència que es transferiran a Salut fa que només en quedin 82 en aquesta carpeta de les finances catalanes, pensada per imprevistos i desastres naturals. Existeix un acord de Govern segons el qual es podrà disposar de tot aquest fons per combatre la pandèmia. 900 milions del nou pressupost s'havien de destinar a Salut."És imprescindible aprovar els comptes", ha apuntat la consellera, que ha demanat "responsabilitat" a l'oposició. Els pressupostos s'havien de validar al Parlament la setmana del 16 de març, però l'avenç de la pandèmia va obligar a aturar l'activitat a la cambra i el reglament no permet -per ara, perquè hi ha una reforma en marxa- la celebració de plens telemàtics. Els comptes, a banda, estan pendents del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), on els va portar Ciutadans. Els membres del Govern, això sí, compareixeran en comissió per explicar-se sobre la gestió de la crisi.En clau econòmica, a banda, Budó s'ha queixat que Hisenda hagi procedit al cobrament de la quota d'autònoms, malgrat que bona part de l'activitat d'aquest col·lectiu hagi quedat paralitzada des de la declaració de l'estat d'alarma i l'inici del confinament. "Esperem que hi hagi una moratòria", ha assenyalat la consellera, que ha detallat que hi ha 540.000 autònoms a Catalunya que, en total, suposen uns ingressos de 185 milions d'euros mensuals a les arques de l'Estat. El Govern, a banda, ha posat en marxa una línia d'ajudes a microempreses que es dediquen a l'àmbit del turisme.A banda, l'executiu estudia que els peatges siguin gratuïts durant la pandèmia, però la mesura ha de ser tractada amb l'Estat. L'executiu també aprovarà la gratuïtat del transport públic que depèn de la Generalitat i insta l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) a fer el mateix. La mobilitat s'ha reduït ja un 80% respecte les jornades normals prèvies a la situació de pandèmia, i ha vist com decreixia una mica més des que el govern espanyol va decretar el confinament total del país.No ha estat una bona jornada pel que fa al balanç diari de víctimes, que ha estat dur: 849 morts en les últimes 24 hores , un nou màxim diari des de l'inici de l'epidèmia. La xifra total de víctimes mortals ha arribat aquest dimarts a les 8.189 persones, mentre que els positius diagnosticats continuen augmentant i ja se situen en els 94.417. Els pacients que es troben a l'UCI són 5.607 arreu de l'Estat, mentre que el nombre d'altes també augmenta i ja ha arribat a les 19.259 persones.La doctora María José Sierra, membre del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, ha precisat que un 20% dels diagnosticats han superat ja la malaltia i que l'increment de contagis es pot deure, en bona part, als anàlisis acumulats del cap de setmana. En tot cas, ha dit, la tendència general "es manté" des del 25 de març.Aquesta radiografia ha estat ratificada per Fernando Simón, director del centre, que ha intervingut en la roda de premsa per videoconferència després que hagi donat positiu en coronavirus. De moment, ha dit, no cal prendre més mesures de les que ja s'han pres. Salvador Illa, ministre de Sanitat, va assegurar aquest dilluns que Espanya "ha arribat o està a punt d'arribar" al pic de la corba de contagis.

