VÍDEO La realitat dels nens sords, en una cançó que emociona

T'imagines despertar-te i no poder cridar a ningú? Imagina't que no pots dir què vols esmorzar perquè no tens veu per expressar-ho. Amb aquests dos missatges comença “Canto amb les mans”, una cançó creada per Mambes amb la col·laboració de Xiula i de l’Associació Volem Signar i Escoltar.Aquesta cançó del duet Mambes (Jud Jou i Èrika Llopis) té l’objectiu de mostrar a les persones oients la realitat dels infants sords i totes les barreres que es troben principalment per poder accedir a l’educació.Fa anys que l’Èrika Llopis segueix la situació de les persones sordes a Catalunya però des de fa un temps que viu de molt a prop la situació de l'Olivia, una nena de 5 anys sorda que va néixer sense còclea i per tant l'implant que porta és molt especial, ja que hi ha molt poques persones que l'utilitzen. Això fa que la seva situació respecte a adquirir una llengua sigui molt més complicada.A partir de reflexionar molt sobre com ha de ser viure i conviure amb aquest fet i de la importància real que té la llengua de signes, Mambes van decidir escriure una cançó que intentés fer d'altaveu de tots aquests infants. L’Associació Volem Signar i Escoltar els va donar idees per inspirar-se i escriure la lletra final.Al videoclip apareixen famílies amb infants sords i famílies oients usuàries de la llengua de signes Catalana per visibilitzar que, encara que tenim realitats diferents, hauríem de tenir els mateixos drets.S'han sumat a l'iniciativa els Xiula com a productors del tema i també amb algunes veus i Imatge Barcelona per al rodatge i muntatge del videoclip. Totes les parts involucrades hi han col·laborat d'una manera totalment desinteressada.“Amb aquesta iniciativa volem visibilitzar la discriminació que pateix aquesta llengua oficial, que hi hagin més escoles que es sumin a una educació bilingüe i que els pares amb fills sords entenguin la importància que té la lsc “ diuen les Mambes.

