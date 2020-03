Els autònoms de sectors no essencials poden seguir treballant

Els treballadors per compte propi poden seguir treballant durant l'estat d'alarma i el confinament total, encara que no duguin a terme la seva activitat en sectors essencials. Així ho ha aclarit el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), l'endemà d'haver publicat l'ordre per la qual definia quins eran els serveis considerats essencials i ordenava el tancament de la resta.L'exempció que permet seguint treballant als autònoms, no obstant, no s'aplica en el cas d'aquells l'activitat dels quals ja estigués afectada de tancament pel decret del 14 de març, quan es va decretar l'estat d'alarma, com ara establiments de restauració, espais d'oci, perruqeries o comerç minorista en general -excepte els que venen productes d'alimentació, sanitaris o de primera necessitat-.L'ordre s'ha publicat en el mateix BOE extraordinari amb data de dilluns que estableix un document obligatori que han de dur els treballadors que tenen permès treballar quan es desplacin a la seva feina.La declaració responsable (aquí es pot descarregar) especifica les dades personals del treballador, així com el seu domicili i l'empresa per la qual treballa. L'objectiu és evitar sancions i poder corroborar que el desplaçament està justificat.

BOE-A-2020-4196 by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor