Com hauríem de fer la neteja i la desinfecció de les 🏡 llars durant el confinament pel 🦠 #coronavirus?



👉 Es recomana una 🧹🧼 neteja diària, amb aigua i sabó, a totes les superfícies de contacte freqüent amb les mans 👐#JoActuo #EnsEnSortirem pic.twitter.com/wlEYBVoMbS — Salut (@salutcat) March 31, 2020

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha fet públic un vídeo amb diversos consells per netejar els habitatges i evitar així que hi entri el coronavirus. Salut alerta que la supervivència del virus pot ser d'entre dues hores i nou dies en funció de les superfícies , el material, la humitat o la temperatura, entre d'altres factors.És per això que es recomana que es faci una neteja diària a les diferents zones dels habitatges, sobretot aquells espais que són compartits pels diferents membres de la família. També es recomana ventilar com a mínim cinc minuts cada una de les habitacions. Aquests són els cinc consells útils per mantenir les llars netes i evitar el coronavirus.

