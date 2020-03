Joves voluntaris envien vídeos de suport a residències d'avis per combatre l'aïllament

Joves voluntaris de Càritas de Girona estan enviant vídeos i missatges de suport a la gent gran que està en residències per trencar l'aïllament que pateixen durant el coronavirus. Són participants del projecte Apadrinar un Avi que porta deu anys en funcionament. Amb la crisi sanitària i la limitació de les visites a residències, s'han ajudat de les noves tecnologies per fer-los arribar l'escalf i donar-los ànims. Alumnes d'alguns serveis d'intervenció educativa de la institució a la demarcació i també AMPA d'escoles i instituts s'han sumat a la iniciativa per ajudar a les persones grans durant el confinament.La iniciativa va començar amb l'enviament de vídeos, textos i fotografies del jovent cap als seus avis apadrinats, que necessiten ara més que mai aquest contacte per fer front a la situació d’aïllament. Passat els dies, ja són desenes els missatges que els joves han enregistrat i fet arribar als avis, però continuen creant-ne de nous cada dia.El projecte Apadrinar un Avi compta amb la participació d'estudiants d'instituts que col·laboren a tota la diòcesi de Girona. Abans de la pandèmia, dedicaven unes hores a la setmana a visitar persones grans que viuen en residències. Conversaven amb ells i s'entretenien amb jocs de taula.Segons Càritas, les trobades contribueixen a augmentar l’autoestima i el benestar de les persones grans. I els joves, per la seva banda, reben l’experiència i la saviesa de les persones apadrinades. En alguns casos, aquestes relacions s’allarguen i continuen un cop finalitzat el període d’apadrinament, perquè les relacions humanes que es forgen acaben transcendint els propis objectius d’aquest projecte, que ja té més de deu anys i que ha estat premiat i reconegut en diverses ocasions

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor