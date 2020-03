Així es viu el confinament amb tres narcopisos a l'escala

Els veïns del carrer Salvador 7 bis al Raval de Barcelona han de viur el confinament compartint edifici amb tres narcopisos. Concretament el 4t 3a i el 3r 3a i el 2n 2a, aquest últim gestionat per la Generalitat. "Els principals problemes són la insalubritat i els problemes per descansar" diu Carmela Torró, una de les veïnes, en declaracions aEls veïns s'han organitzat a través del col·lectiu Acció Raval, que denuncia el moviment constant que suposa l'activitat dels narcotraficants. "Entren i surten de dia i de nit per vendre droga o amagar material robat", asseguren. Acció Raval també explica que els narcotraficants utilitzen persones sense habitatge perquè ocupin el seu pis i així garantir la continuïtat de l'activitat il·legal.L'existència dels narcopisos no és nova però amb la crisi del coronavirus les conseqüències que pateixen els veïns s'han accentuat. "Ni els narcotraficants ni els consumidors prenen cap de les mesures decretades pel govern espanyol per frenar la propagació del virus", relaten des d'Acció Raval. Torró apunta que és habitual trobar rastres d'orina a l'escala, així com despertar-se de matinada perquè algun consumidor ha picat al timbre d'un altre veí per error. "Hi ha soroll contínuament, gent pujant i baixant les escales i donant cops a les portes", explica.Tot plegat provoca que els veïns -entre els quals hi ha un infant amb asma, un jove diabètic i gent gran- hagin de circular durant el confinament per una escala que no compleix amb unes mínimes condicions d'higiene.Els tres pisos són propietat de fons d'inversió i el 2n 2a és de Divarian, en cessió d'ús a la Generalitat. L'administració el va cedir a una unitat familiar en concepte de lloguer social, però les persones beneficiàries haurien marxat i ara l'estan ocupant narcotraficants.Els veïns s'han posat en contacte amb l'Haya Real State, la comercialitzadora de Divarian i la companyia els adreça a la Generalitat. "Hauran d'informar a aquest organisme de l'ocupació", els diuen.Al seu torn, l'Agència Catalana de l'Habitatge, que ha respost comunicant que les visites a habitatges estan suspeses "fins a nova ordre", segons un correu electrònic al qual ha tingut accés. "Farem les gestions opotunes d'inspeccions i inici d'expedient judicial, si fos necessari, una vegada tornem a la normalitat", afegeixen.Torró explica que els veïns també han trucat als Mossos d'Esquadra i que la policia catalana al·lega que no pot actuar sense denúncia de la propietat. "Estem en un bucle", lamenta a veïna.Mentrestant, totes les persones que viuen al bloc continuen patint les conseqüències de compartir escala amb tres narcopisos. Ara, a més, amb un confinament afegit.

