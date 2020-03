Una empresa israeliana presenta un kit per diagnosticar el coronavirus en 25 minuts

L'empresa israeliana BATM Advanced, proveïdora de tecnologia en temps real per a xarxes i sistemes de laboratoris sanitaris, ha desenvolupat un kit de diagnòstic ràpid per al coronavirus. El kit permetrà detectar si un pacient és portador del virus en uns 25 minuts. Ha estat sotmès a diverses proves i es produirà a les instal·lacions de la companyia a Roma, mentre treballa per elaborar el kit a gran escala.Segons ha declarat el doctor Zvi Marom, director general de BATM, al portal informatiu NoCamels, especialitzat en noves tecnologies , "l'empresa ja té un kit de diagnòstic avançat que pot detectar el SARS (Síndrome Respiratori Agut Sever) i el MERS (Síndrome Respiratori de l'Orient Mitjà) i el Covid-19 és una malaltia relacionada, així que la idea és que sigui capaç de diferenciar-los"."Creiem que l'estratègia que adoptem en la nostra divisió biomèdica està demostrant ser correcta, especialment a la llum de l'actual brot de Covid-19. Ara proporcionarem kits de diagnòstic per a qualsevol nou patògen".

