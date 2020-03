Nou Barris, Sant Andreu i Horta-Guinardó, els districtes de Barcelona més afectats pel coronavirus

Si el @govern no ens dona dades obertes sobre el #COVID19 , les haurem d'scrapejar.



Podeu trobar totes les dades del portal d'@AQuAScat aquí: https://t.co/xwlRzfTadz

Podeu trobar el codi de l'scrapper aquí: https://t.co/VgoFL8nNt4 — Isaac Besora (@ibesora) March 28, 2020

La crisi del coronavirus s'estén cada cop més a Catalunya -i a molts altres països del món-, però no ho fa de forma homogènia, tampoc a Barcelona. La informació, com és sabut, no és fidedigne del tot, ja que la majoria dels casos no s'han identificat per ara ni probablement s'acabaran d'identificar, però sí que és orientatiu sobre les zones en què la pandèmia ha colpejat més fort.Barcelona i l'àrea metropolitana són una zona amb una ràtio d'infectats força elevada. No és estrany, a causa de la densitat i els moviments de població que hi havia fins al moment del confinament, dues variables que faciliten la propagació del virus. En el mapa inferior, de fet, es pot observar l'impacte a la capital catalana per àrees bàsiques de salut, superior a zones d'Horta-Guinardó, Nou Barris o Sant Andreu.L'atenció sanitària s'estructura per àrees bàsiques de salut (ABS) i aquests tres districtes són els que en tenen més on la quantitat d'afectats per coronavirus supera els 300 per cada 100.000 habitants. En total a Nou Barris hi ha 625 afectats i totes les ABS excepte una registren el nivell més alt de contagi.A Sant Andreu els afectats ja arriben als 415 i dues ABS registren el nivell més alt de contagi, mentre que a Horta-Guinardó n'hi ha 518, amb quatre ABS que registren el contagi màxim.Fora d'aquests tres districtes, Gràcia també té una de les seves ABS que registra més de 300 contagis per cada 100.000 habitants, el mateix cas que Sants Montjuïc.Aquests mapes no haurien estat possibles sense la col·laboració d'Isaac Besora, que ha aconseguit descarregar les dades ofertes pel Departament de Salut, tant pel que fa a municipis com àrees bàsiques de salut i altres variables, i les ofereix de forma oberta. Una eina molt útil per a periodistes, analistes i experts per fer visualitzacions i estudis sobre l'impacte del coronavirus:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor