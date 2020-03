Els morts a la conca d'Òdena s'han triplicat el mes de març

La conca d'Òdena ha triplicat les dades de mortalitat aquest mes. Segons dades de la Funerària Anoia, el mes de març del 2019 van morir 47 persones als quatre municipis confinats –Igualada, Òdena, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui- mentre que aquesta xifra ha arribat a les 140 defuncions el 30 de març del 2020. Si es miren les dades dels últims cinc anys, la mitjana de defuncions els mesos de març ha estat de 46 persones. No obstant això, d'aquests només hi ha 40 casos confirmats que han mort per la Covid-19. En aquest sentit, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha asseverat que les dades "són excepcionalment altes" i ha demanat, una vegada més, que es facin les proves als 70.000 habitants de la Conca. Castells ho ha reclamat en roda de premsa, en què ha manifestat que "no són dades fàcils de digerir, però ens ajuden a entendre la complexitat del que estem vivim". "Es tracta d'alertar però no d'alarmar", ha puntualitzat Castells. "Som el territori que tenim la taxa de mortalitat més alta d'Europa i som també un spoiler del que passarà a la resta de Catalunya", ha afegit Castells. Amb tot, l'alcalde igualadí s'ha compromès a fer un "homenatge digne" quan tot acabi a les persones que han perdut la vida i als familiars que no s'han pogut acomiadar dels seus éssers estimats.Els alcaldes de la conca d'Òdena han fet un balanç de les actuacions que s'han dut a terme als quatre municipis que estan confinats des del passat 13 de març. En aquestes setmanes, s'ha creat un hospital de campanya, però Castells té "l'esperança que no s'hagi d'utilitzar"; també s'ha creat una borsa de professionals, però segueixen reclamant ajuts per "pal·liar els efectes negatius de les empreses".En l'àmbit social, s'han atès un total de 1.040 persones de col·lectius vulnerables i s'han distribuït 998 targetes moneder de beques menjador; s'han mantingut els serveis socials amb un punt d'emergència presencial; també s'ha posat en marxa un alberg per a persones sense llar o s'ha mantingut l'atenció a la gent gran que viu sola o a les persones vulnerables. Pel que fa a la neteja s'ha reduït un 12% la generació de residus, fruit de la disminució de l'activitat industrial i comercial de la zona i s'han fet treballs de desinfecció als principals carrers dels municipis de la Conca.Finalment Castells ha volgut agrair a la població dels quatre municipis que estan "complint escrupolosament amb el confinament". Tot i això s'han aixecat centenars d'actes i s'han fet cinc detencions per incompliment del decret d'estat d'alarma.

