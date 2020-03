El Govern demana al Suprem que no interfereixi en les presons catalanes

El Govern ha reclamat aquest dimarts al Tribunal Suprem que deixi treballar les presons catalanes i les juntes de tractament de cadascuna d'elles a l'hora de decidir si els presos polítics han de passar el confinament a casa. Els centres penitenciaris estan analitzant si els interns classificats en 100.2, o el que és el mateix, els presos polítics catalans, poden passar el confinament a casa seva, segons ha informat la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. Els requisits per accedir-hi són tenir un baix risc de reincidència i disposar d'un domicili.Segons ha assenyalat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, la secretaria d'Institucions Penitenciàries de l'Estat ha avalat que els presos en tercet grau o acollits pel 100.2 puguin passar el confinament a casa. "Que deixin fer les juntes de tractament", ha reclamat Budó en la roda de premsa posterior al consell executiu, un cop coneguda l'amenaça del Tribunal Suprem als funcionaris.El Tribunal Suprem ha amenaçat les presons catalanes perquè no alliberin els presos polítics durant la crisi sanitària del coronavirus. Fonts de l'alt tribunal han confirmat que, si les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses decideixen deixar sortir els líders independentistes, el Suprem es dirigirà al director de cada centre i als funcionaris perquè justifiquin la decisió i exigirà que s'identifiquin les persones que hi han donat suport. Tot plegat, en l'exigència de responsabilitats penals per un possible delicte de prevaricació.D'aquesta manera, el Suprem ha sortit al pas de la notícia que ha transcendit aquest matí segons la qual les presons estan estudiant alliberar els presos que s'han acollit a l'article 100.2 i, fins abans de la crisi sanitària, podien sortir unes hores al dia per treballar o tenir cura de familiars. Justícia analitza si podrien passar el confinament a casa seva, amb l'objectiu d'alliberar espai a les presons, que són un dels espais de risc en cas de contagi del coronavirus. La consellera de Justícia, Ester Capella, ha apuntat que cal "que hi hagi menys gent" a les presons en l'actual context i per això ha demanat a les direccions dels centres penitenciaris que "analitzin bé el que permet la llei".

