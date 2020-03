El preu de l'enterrament: una llosa afegida per a les famílies castigades per la Covid-19

A la funerària ens obliguem a pagar 4.000€ per la mort del meu avi, sense tanatori, ni vetlla, perquè AL TENIR COVID19 obliguen a pagar un taut de 1.600€!! Un taut especial "embasat al buit" perquè ha mort amb el Coronavirus. HO PODEU CREURE? I qui no ho pot pagar? QUÈ?! — Oriol Barri 🎗 #alsasukoakaske (@OriolBarri) March 25, 2020

Fa 2 setmanes va morir el meu pare, just a l'inici del confinament. Aturada respiratòria i x això és tractat com una covid-19. Sense vetlla ni cerimònia. Màxim 12 persones al cementiri. No podem triar taüt.Està precintat. 4376,90€, 1525€ del taüt. Mémora.

On ho he de denunciar? — Esther Planas (@epfosch) March 28, 2020

La crisi sanitària del Covid-19 està tenint unes conseqüències tràgiques i Catalunya ja supera els 1.600 morts. En aquests moments tan complicats, gestionar el decés d'un familiar es converteix en una tasca encara més complicada del que representa en una situació de normalitat. A més d’haver de gestionar emocionalment la pèrdua d’una persona i no poder-se'n acomiadar físicament, els tràmits per l’enterrament es compliquen encara més.I no només pel decret publicat dilluns pel ministeri de Sanitat, en què se suspenen les vetlles i només es permeten enterraments amb tres persones , sinó pels possibles abusos de les funeràries en els preus per gestionar l'últim adéu als familiars perduts.Tot i que la Generalitat va anunciar divendres que limitaria els preus dels serveis funeraris , diferents usuaris han denunciat a les xarxes socials els presumptes preus excessius d’algunes empreses funeràries:En declaracions a El Suplement de Catalunya Ràdio , el mateix Oriol Barri i un altre oient van denunciar aquests abusos. Fernando Sánchez, representant de comunicació de la funerària Mémora, la més important de l'Estat, diu que aquests testimonis "falten a la veritat" i que els preus són els "mateixos" i "consensuats amb l’Ajuntament de Barcelona" en el cas de la capital. En un comunicat , l’empresa es reserva el dret de prendre "accions legals" per defensar-se d’aquestes acusacions.Per a l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), les mesures decretades per la Generalitat es troben "justificades" per la situació actual, tot i que també admeten que en una situació de normalitat les veurien "excessives".I és que en declaracions a, Marc Realp, director general de l'ACCO, recorda que les activitats relacionades amb els serveis funeraris formen part d'un sector que està "liberalitzat" i que si en un futur es regula la legislació per apropar-ho a un àmbit públic "caldria una justificació clara". De fet, la passada legislatura el govern d'Ada Colau ja va afirmar que volia remunicipalitzar el servei però va quedar en no res L'ACCO també es reserva la possibilitat de sancionar econòmicament les funeràries si durant aquesta crisi sanitària es demostra un abús en el preu dels enterraments que sobrepassi el que pugui decretar l'Administració pública.Tot i que actualment no es pot sancionar per aquesta pràctica, ja que els preus els marquen les mateixes empreses, amb aquesta possible limitació marcada per la situació derivada de la pandèmia s'obre la porta a sancions. "Les empreses poden ser penalitzades econòmicament amb el 10% dels seus ingressos anuals", sentencia el director de l'ACCO.Segons dades de l’Organització de Consumidors i Usuaris, un enterrament de mitjana a Catalunya té un preu de 3.500 euros. Però les diferències entre els territoris són molts grans. Mentre que la ciutat de Barcelona és una de les més cares de l’Estat, amb una mitjana de 6.500 euros per enterrament, ciutats com Terrassa i l'Hospitalet de Llobregat marquen el mínim català, amb una xifra de 2.600 euros.Arran del decret anunciat per la Generalitat per limitar aquests preus mentre duri la crisi, l’Ajuntament de Barcelona va demanar divendres rebaixar aquesta xifra fins als 2.450 euros fins que es pugui recuperar la normalitat.L’Ajuntament de Girona, en la mateixa línia que la capital catalana, també rebaixarà la xifra fins als 2.000 euros, tot i que el preu final pot augmentar entre 150 i 400 euros, segons si els familiars trien entre l'enterrament o la incineració.

