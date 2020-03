L'Estat no descarta el trasllat de pacients d'UCI entre autonomies

Catalunya supera ja la Comunitat de Madrid en quantitat de pacients que estan ingressats a la UCI, amb 1.652. La pressió sobre les unitats de cures intensives és molt alta i es preveu que pugui incrementar-se en els propers dies i setmanes, malgrat que el Ministeri de Sanitat sosté que la corba de contagis comença a estabilitzar-se. En aquest escenari, el govern espanyol "no descarta en absolut" traslladar pacients crítics d'aquelles comunitats més tensionades a d'altres que ho estan menys. És una opció que està sobre la taula, com ha explicat avui la doctora María José Sierra, però que s'ha de pactar amb les comunitats autònomes implicades.El govern espanyol va situar ahir les UCI al focus i va alertar de la pressió que haurien de suportar en els pròxims dies. Les comunitats treballen contrarellotge per augmentar el nombre de llits i materials per a les cures intensives. A dia d'avui, el 84% dels llits de les UCI catalanes estan ocupats per pacients de coronavirus. "La nostra principal preocupació són les UCI", ha dit Sierra, membre del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, en roda de premsa aquest migdia.La doctora ha fet balanç també de l'última actualització de les dades de contagis i morts per coronavirus, que han deixat una jornada negra a l'Estat amb 849 morts en les últimes 24 hores. Pel que va a les víctimes mortals, Sierra ha dit que el 85% eren persones de més de 70 anys i el 60%, de més de 80. Les persones de fins a 30 anys suposen el 0,2% dels morts per coronavirus al total de l'Estat. Malgrat que els percentatges puguin indicar que és una malaltia que afecta més la gent gran, el Departament de Salut insisteix diàriament que els joves també la poden patir de manera greu.La xifra total de víctimes mortals ha arribat aquest dimarts a les 8.189 persones, mentre que els positius diagnosticats continuen augmentant i ja se situen en els 94.417. Els pacients que es troben a l'UCI són 5.607 arreu de l'Estat, mentre que el nombre d'altes també augmenta i ja ha arribat a les 19.259 persones.La doctora Sierra, ha precisat que un 20% dels diagnosticats han superat ja la malaltia i que l'increment de contagis es pot deure, en bona part, als anàlisis acumulats del cap de setmana. En tot cas, ha dit, la tendència general "es manté" des del 25 de març. Aquesta radiografia ha estat ratificada per Fernando Simón, director del centre, que ha intervingut en la roda de premsa per videoconferència després que hagi donat positiu en coronavirus. De moment, ha dit, no cal prendre més mesures de les que ja s'han pres. Salvador Illa, ministre de Sanitat, va assegurar aquest dilluns que Espanya "ha arribat o està a punt d'arribar" al pic de la corba de contagis.El comissari de la Policia Nacional José Ángel González ha advertit de l'ús "irresponsable" de drones que han detectat i han actualitat la xifra de sancions. En les darreres hores s'han produït 3.938 noves sancions per incompliment de mesures de l'estat d'alarma. El total de detinguts durant tot aquest període han estat 876. El comissari també ha advertit d'enganys que circulen per internet, com ara un blog que anuncia un medicament que cura el coronavirus en 24 hores. Ha advertit els ciutadans que és fals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor