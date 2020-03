Nou morts i 14 infectats per coronavirus en una residència d'avis de Parets del Vallès

Nou persones han mort i catorze han donat positiu per coronavirus a la residència Pedra Serrada de Parets del Vallès, segons ha comunicat l'Ajuntament de la població. En concret, sis de les persones que han perdut la vida eren usuaris d'aquesta instal·lació i tres eren pacients del centre de dia que hi ha al mateix equipament. Dels 51 avis que hi ha en aquesta residència, catorze han donat positiu per la malaltia i tres presenten símptomes i estan a l'espera de rebre els resultats de la prova. A hores d'ara a tot el municipi s'han detectat 84 casos positius. L'equip de govern municipal i la resta de forces polítiques han expressat el seu condol a les famílies dels difunts.Pel que fa a les dades que es disposen dels hospitals més propers, hi ha deu veïns del municipi ingressats a l'Hospital de Mollet per coronavirus. Sis dels 23 morts per la malaltia que s'han registrat en aquest centre sanitari eren veïns de Parets del Vallès.

