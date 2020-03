L'OMS alerta Espanya: «No n'hi ha prou amb el confinament per evitar contagis»

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha alertat Espanya i Itàlia sobre les mesures que els dos països europeus han pres per evitar contagis i combatre el coronavirus. El seu director d'Emergències, Mike Ryan, assegura que ambdós països estan arribant al pic de la corba i l'estabilització però avança que "la pregunta és de quina manera aconseguir reduir els casos i no n'hi ha prou amb el confinament". Ryan manifesta que "també es necessita centrar més esforços en la salut pública".L'OMS recomana fer proves fins que només un 10% de la població doni positiu i alerta que si el 80 o 90% dels resultats són positius és que "hi ha molts casos que s'estan escapant". Amb tot, reconeixen que la possibilitat de fer les proves depèn de la disponibilitat de tests que tingui cada país.En el mateix sentit s'ha pronunciat la directora tècnica del Programa d'Emergències Sanitàries de l'OMS, María VanKerkhove, qui assegura que els països han "d'aprofitar el confinament per buscar intensament els casos de coronavirus, aïllant els contactes i tractat als infectats".

