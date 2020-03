Cinturons fetals d'un sol ús per fer front a la pandèmia

Els cinturos fetals d'un sol ús. Foto: Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona , el centre tecnològic Eurecat i l'start-up Treematernity han començat a fabricar cinturons fetals d'un sol ús dissenyats per tres llevadores ebrenques per a embarassades amb la previsió de fer-ne unes 3.000 unitats en una setmana.En una nota, s'explica que ha augmentat molt la demanda d'aquest tipus de cinturó, el Belty, perquè ofereix més seguretat i garanties higièniques per monitoritzar el fetus. Bàsicament els cinturons permeten evitar la reutilització de les corretges tradicionals i la càrrega bacteriana que això comporta en plena pandèmia. El CatSalut ja ha donat el consentiment per a la fabricació dels cinturons, que s'està duent a terme a les instal·lacions de l’Escola de Teixits de Canet de Mar, de la Diputació de Barcelona.Un equip de cinc tècnics de la institució i d'Eurecat els fabriquen amb els materials sobrants utilitzats en la presèrie de Belty que es va fer per a l’empresa Treematernity, creada per tres llevadores de les Terres de l'Ebre , i que es van repartir a diferents hospitals amb una molt bon acollida.Un cop es disposi de les prop de 3.000 unitats que es fabricaran en els pròxims dies, les donacions de material materno-infantil es canalitzaran a través de la Vall Hebron - hospital de referència per a gestants amb coronavirus -, i serà aquest centre qui el reparteixi als hospitals segons les prioritats establertes.El monitoratge fetal extern és la prova més extensa en la pràctica clínica per a valorar el benestar fetal abans i durant el treball de part i enregistra la freqüència cardíaca fetal i la dinàmica uterina a través d’uns transductors que se subjecten amb unes gomes o corretges a l’abdomen de la mare.

