Confinament i drets laborals: què hi diuen els sindicats?

CCOO: preservar el 100% de les condicions laborals Manifestació del primer de maig a Tarragona. Foto: Jonathan Oca



- Prohibir mesures extintives de contractes de treball per motiu de la crisi sanitària i reorientar les mesures a mecanismes de flexibilitat interna i teletreball quan sigui possible o la suspensió del contracte com a mesura de manteniment de l'ocupació.

- Reforçar les mesures preventives sanitàries i de prevenció de riscos laborals seguint les indicacions en tot moment de les autoritats sanitàries.

- Reforçar la vigilància en el compliment de les mesures preventives sanitàries a les empreses afegint als equips d'inspecció de treball els equips dels cossos de seguretat.

- Garantir el manteniment de les contractacions a empreses que presten serveis a totes les administracions públiques, mantenint els pressupostos i prohibint mesures d'afectació a les persones treballadores. Preservar el 100% de les condicions salarials de tots els treballadors.

- Reforçar la coordinació autonòmica sobre els criteris d'autorització dels ERTO per causa de força major evitant l'abús.

- Suspensió dels terminis de pagament de les quotes d'autònoms.

- Garantir una indemnització a autònoms fins al salari mínim.

- Ajudar els autònoms a pagar les quotes d'hipoteca, de lloguer dels locals i de crèdit al consum, mitjançant un préstec personal preconcedit amb la garantia concedida per l'ICO i l'ICF.

UGT: suport al govern de Sánchez Camil Ros, secretari general d'UGT de Catalunya. Foto: Bernat Cedó

El sindicat UGT ha donat suport explícit a les mesures adoptades per l'executiu de Pedro Sánchez subratllant que cal fer "tot el que faci falta" perquè ningú es quedi enrere. La central defensa estendre les ajudes als col·lectius que han quedat desprotegits. Reclamen a les grans que aportin la seva capacitat logística al servei de l'interès general i demana al govern de coalició d'esquerres que alci la veu a Europa per defensar una posició enèrgica en favor d'una mutualització del deute solidari, advertint contra les exigències injustes del govern d'altres països que ja van fracassar amb motiu de l'anterior crisi. UGT proposa dissenyar una estratègia global de sortida de la crisi per construir un nou model de desenvolupament més sostenible i amb una millora de la qualitat de vida per tothom.



Intersindical: un impost de grans fortunes Membres de la Intersindical durant la vaga general del 21-F del 2019.Sant Celoni i Baix Montseny Foto: Jordi Purtí

La Intersindical-CSC proposa una paralització de tota l’activitat econòmica que no sigui essencial i que vagi més enllà del que especifica el decret del govern espanyol. Una aturada que s’acompanyi del manteniment del 100% dels rendiments dels treballadors i de les prestacions per a les persones autònomes a càrrec dels pressupostos públics però finançades amb una tributació ad hoc a grans fortunes i el sector bancari.



El fet que es mantinguin la totalitat de les retribucions permetria la prohibició d'acomiadaments i expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) garantit a través d’un pla de xoc amb impostos extraordinaris a grans empreses i fortunes.



Transferència directa de recursos a les autonomies amb competències en matèria de salut per a inversió sanitària extraordinària, per equipar hotels i altres espais habilitats per a la cura dels malalts, per a la recerca i per a la detecció efectiva del coronavirus, garantint que es duguin a terme tots els tests necessaris per saber el nombre real de persones que pateixen la malaltia i garantir els tractaments necessaris.



Suspensió immediata del pagament de lloguers i d’altres crèdits personals o la congelació dels preus variables de les companyies elèctriques i d’altres subministraments. Garantir els ingressos a la classe treballadora com el fet i que a les persones que reben la prestació d’atur, no se'ls esgoti la cobertura mentre duri l’estat d’alarma.