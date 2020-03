Treballes en un servei essencial? Aquest és el document que has de portar a partir d'avui

L'entrada en vigor del confinament total a partir d'aquest dimarts a l'Estat espanyol ha fet que els desplaçaments per anar a treballar només siguin possibles per als treballadors dels serveis que s'han considerat essencials. No obstant això, el govern espanyol ha fet públic un document obligatori que cal portar si es forma part d'un d'aquests col·lectius per justificar els desplaçaments al lloc de treball.Penjada al BOE aquest dilluns 30 de març (aquí es pot descarregar) , la declaració responsable especifica les dades personals del treballador, així com el seu domicili i l'empresa per la qual treballa. L'objectiu és evitar sancions i poder corroborar que el desplaçament està justificat.Als treballadors i treballadores de serveis essencials com ara en l'àmbit de l'alimentació, en l'àmbit sanitari, tranports, mitjans de comunicació, serveis financers, advocats, etc. Consulta aquí tots els serveis essencials. Els responsables de les empreses de serveis essencials. Han d'omplir el document amb les dades de l'empresa i també del treballador i l'han de signar assegurant que aquest reuneix les condicions per no acollir-se al permís retribuït recuperable de manera que es pugui desplaçar des del seu domicili al lloc de treball.Per facilitar la identificació de les persones que presten serveis essencials per part dels cossos i forces de seguretat que les persones que porten el document poden desplaçar-se al seu lloc de treball per prestar els serveis essencials.

