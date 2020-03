Els quatre errors d'Itàlia en la gestió del coronavirus, segons investigadors de Harvard

Es poden extreure conclusions de la gestió del coronavirus que s'ha fet en països com Itàlia o Espanya per aprendre com atacar amb més garanties la pandèmia? Sovint es posen com a exemple a seguir els casos de la Xina i Corea del Sud, però investigadors de Harvard s'han fixat, precisament, en el país que actualment té més morts associades al Covid-19 de tot el món i el segon, només per darrere dels Estats Units, amb més contagis confirmats. Per què? Per detectar-hi errors i intentar que altres governs no els repeteixin.El text publicat a la revista Harvard Bussines Review recull quatre errors que s'han comès a Itàlia en la lluita contra la pandèmia: des de l'escepticisme inicial fins a les diferències entre regions en el moment de reaccionar per primera vegada, passant per la falta de contundència.Segons els autors de l'informe, entre els quals hi ha el degà adjunt de l'Escola de Negocis de Harvard, el coronavirus es va infravalorar al país alpí. No semblava que hi hagués una crisi. Els arguments de les veus més alarmistes, que han acabat tenint raó, van ser rebuts amb escepticisme. Els experts remarquen que aquest procés s'està repetint en diversos països i ho atribueixen a factors psicològics. Insisteixen que el millor moment per afrontar amb garanties el combat contra el virus és a l'inici, quan encara no s'ha fet fort de contagi en contagi.Precisament en aquest embat inicial, que pot marcar la diferència, el govern de Giuseppe Conte ha estat, sempre segons el criteri dels signants del text, massa tou. A Itàlia s'han anat endurint les restriccions a mesura que, en paral·lel, augmentaven sense control les xifres de morts i infectats. Fins fa relativament pocs dies encara estava permès fer esport en solitari pel carrer.A parer dels investigadors, aquestes mesures parcials han suposat un important hàndicap. Per dues raons: perquè no tenien sentit en un moment d'expansió de la pandèmia i perquè, de fet, poden haver posat més benzina al foc, com quan es va produir una sortida massiva de ciutadans de les regions del Nord, les més afectades, cap al sud del país.Des de Havard destaquen que el sistema sanitari italià està "descentralitzat" i que això ha generat que algunes regions hagin reaccionat millor que d'altres, com també està passant a l'Estat. Els investigadors posen a la mateixa balança el Vèneto i la Llombardia, les dues zones on el coronavirus s'ha acarnissat amb més força. Segons ells, la primera va apostar per realitzar més proves i va materialitzar mesures de protecció més estrictes pel personal sanitari, la qual cosa ha contribuït a rebaixar la tensió als hospitals i ha reduït la letalitat de la infecció. A Llombardia, en canvi, els positius entre metges i infermers s'ha convertit en un autèntic malson per a les autoritats.Per avançar, la ciència necessita informació. Tones i tones de dades. I més encara en un context en què s'està intentant plantar cara a un virus desconegut. A Itàlia, però, tal com recullen des de la Universitat de Harvard, es van recopilar molt poques dades en un principi i, després, es va fer de forma imprecisa."Malgrat el notable esforços que el govern italià ha demostrat en actualitzar periòdicament les estadístiques (...) hi ha qui ha plantejat la hipòtesi que la sorprenent discrepància en les taxes de mortalitat entre Itàlia i altres països i, dins de les regions italianes, pot deure's a (almenys en part) les diferències en les proves", destaca l'informe.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor