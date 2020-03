Les presons estudien si els presos polítics poden passar el confinament a casa seva

Les presons estan analitzant si els interns classificats en 100.2, o el que és el mateix, els presos polítics catalans, poden passar el confinament a casa seva, segons ha informat la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. Els requisits per accedir-hi són tenir un baix risc de reincidència i disposar d'un domicili.La consellera de Justícia, Ester Capella, ha apuntat que cal "que hi hagi menys gent" a les presons en l'actual context i per això ha demanat a les direccions dels centres penitenciaris que "analitzin bé el que permet la llei".Ha obert la porta a més tercers graus, el 69% dels qual es troben en confinament a casa seva, però també si poden estar en la mateixa situació els 100.2, classificació en que es troben els independentistes presos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor