Un bust de Crist, figures estranyes i pebre vermell: el despatx d'Abascal revoluciona la xarxa

El pimentón será para hacer las franjas rojas de otra bandera. pic.twitter.com/3e4I38BCBx — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) March 30, 2020

Taula de despatx del Abascal. Dos dubtes: el bust de qui és? I la figura espatarrada? pic.twitter.com/gaSVQfoqw8 — Antonio Baños (@antoniobanos_) March 30, 2020

"Despacho improvisado con cosas del chino de abajo". Óleo sobre lienzo. 2020. pic.twitter.com/pBOTtQQF9m — Aquel Coche (@Aquel_Coche) March 30, 2020

Cuantas banderas de españita veis en la foto? Yo cinco pero igual me he despistado pic.twitter.com/a7qILajlEX — Ana Polo (@anapolo___) March 30, 2020

Con pimentón- Sin pimentón pic.twitter.com/OYty02nSdh — Don Paco (@zuroblue) March 30, 2020

Bueno, ayer nos reímos mucho con la mesa de Abascal.

Pero resulta que tiene un sofá. Y más mapas. pic.twitter.com/gNsD4pbCh7 — Salvador (@24LV4) March 31, 2020

—Pues te ha quedado un despacho muy majo, Santi. pic.twitter.com/EvBx7OaSOq — MortimerFu_reloaded (@MortimerfuR) March 31, 2020

Le falta una gitana y un toro. pic.twitter.com/B3blWVI37E — φιρτυ ha vuelto (@havuelto1) March 30, 2020

Un bust de Crist, un brau, tres mapes d'Espanya -i cap ordinador- sobre la taula, un pot de Pimentón Titán, mil i una rojigualdes -com més, millor- i diverses figures estranyes. Aquesta estampa no forma part del decorat de cap gag, tot i que encaixaria perfectament, sinó que són alguns dels objectes que hi pots trobar al despatx de Santiago Abascal.La imatge, difosa en un primer moment per Gabriel Rufián, fent referència al pot de pebre vermell, s'ha fet extremadament viral en les últimes hores. La xarxa no ha tingut cap mena de pietat amb la surrealista estampa que envolta la (suposada) taula de treball del líder ultradretà.

