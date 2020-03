El València CF cedeix 50 apartaments al personal sanitari i Celades en finança les despeses

La Fundació del València CF ha posat a disposició de la Generalitat valenciana un total de 50 apartaments a la ciutat, totalment equipats, per a què puguin ser utilitzats pel personal sanitari durant la crisi del coronavirus. L'entrenador del primer equip i exjugador del Barça, Albert Celades, pagarà totes les despeses de manteniment i subministres dels cinquanta habitatges.La iniciativa s'ha portat a terme gràcies a l'aportació de patrons de la fundació i de Celades.Els apartaments, situats a la zona de l'avinguda de les Corts Valencianes, podran ser utilitzats "d'immediat" per metges i sanitaris que necessitin allotjaments propers als seus centres de treball per facilitar els seus desplaçaments als seus torns i guàrdies, així com per protegir les seves famílies de possibles contagis.El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha agraït el gest del club de futbol i ha recordat la importància de "la unitat d'acció" contra la pandèmia.

