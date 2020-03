VÍDEO El missatge optimista de Pep Guardiola sobre la pandèmia

💬 “D’aquesta en sortirem més forts, millors i més propers. Quedeu-vos a casa. Cuideu-vos”



💪 Pep Guardiola

🔵 #ManCity pic.twitter.com/BVvAbR1sYY — Manchester City (@ManCityCatala) March 30, 2020

Pep Guardiola ha decidit involucrar-se en la lluita contra el coronavirus i els seus efectes vers la societat. Després de donar un milió d'euros i de fer una crida a col·laborar en l'assaig clínic impulsat per Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet , l'entrenador del Manchester City ha volgut enviar un missatge d'optimisme a la seva afició, i a tot el món del futbol en general.En un vídeo difós pel club anglès, el de Santpedor assegura que de la pandèmia "en sortirem més forts, millors i més propers" i, també, "amb uns quilets de més". Guardiola reconeix que troba a faltar el futbol, així com tota la vida que tenia fa unes setmanes enrere, però destaca que "ara és el moment d'escoltar i seguir el consell de científics, doctors i infermers".Sou la meva família al futbol, i farem tot el possible per fer-vos sentir millor", diu l'entrenador català, que acaba concloent: "quedeu-vos a casa, cuideu-vos".

