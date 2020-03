Puigdemont ajorna la publicació del seu nou llibre

Davant de la situació excepcional que vivim per la #COVID19, hem decidit ajornar la publicació del llibre #Mexplico. Us anunciarem una nova data ben aviat. Tot el meu suport al món cultural i editorial! 📚 pic.twitter.com/NEWL3LX2i7 — Carles Puigdemont (@KRLS) March 30, 2020

Carles Puigdemont ha ajornat la publicació del seu llibre M'explico. De la investidura a l'exili (La Campana) per la "situació excepcional" que s'està vivint amb el coronavirus . Estava previst que arribés a les llibreries el 2 d'abril. A través d'un missatge al seu compte de Twitter, Puigdemont diu que ben aviat anunciarà la nova data i envia un missatge de suport al món cultural i editorial.Per més endavant té previst publicar un segon volum titulat M'explico. La reconstrucció del retorn.Fa unes setmanes, Puigdemont va admetre que durant bastant temps s'ha plantejat guardar el llibre en un calaix, però va explicar que ha decidit publicar-lo perquè creu que el seu contingut pot ser "útil" no només per entendre millor el passat i el present, sinó especialment per "preparar-nos per al futur".

