FOTO Messi, convertit en Che Guevara a la portada de «L'Equipe»

Leo Messi, el Che del Barça.

Tots dos nascuts a Rosario, a l'Argentina. Tots dos, però, coneguts mundialment per qüestions radicalment diferents. Tots dos fosos en una mateixa figura. Leo Messi i Che Guevara. Che Guevara i Leo Messi. Aquesta és la peculiar il·lustració que encapçala l'edició d'aquest dimarts de L'Equipe.El mitjà francès es fa ressò així del comunicat de l'astre argentí en què accepta la rebaixa de sous proposada pel club en el marc de l'estat d'alarma pel coronavirus . En el mateix escrit va carregar contra la junta i va anunciar un pla perquè la resta de treballadors del club sí que poguessin obtenir el 100% del seu salari.L'Equip, que utilitza la mítica foto del revolucionari cubà, considerada la icona gràfica més famosa del segle XX per molts experts, per a dibuixar-hi el rostre del capità blaugrana destaca, en lletres grans: "Lionel Messi, el Che del Barça". La portada està fent la volta al món i generant, com no podia ser d'una altra manera, defensors i detractors gairebé a parts iguals.

