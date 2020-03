Sánchez estudia una moratòria de cotitzacions per a autònoms i pimes

L'executiu encapçalat per Pedro Sánchez estudia aplicar una moratòria de cotitzacions per a autònoms i pimes. Segons avança El País , la mesura pot ser estudiada en el Consell de Ministres d'aquest dimarts. D'aquesta manera, s'ampliaria el paquet de mesures per pal·liar la crisi econòmica que està comportant la pandèmia del coronavirus.Precisament, aquest dimarts entra en vigor el decret aprovat diumenge pel qual s'ha d'aturar qualsevol activitat econòmica que no sigui considerada essencial. Cal recordar també que aquest dilluns la consellera d'Economia i Empresa de la Generalitat, Àngels Chacón, s'ha afegit a la petició de diverses patronals perquè es demoressin les cotitzacions als autònoms.Segons la informació que publica el rotatiu, el govern espanyol estudia la capacitat que tindria la Seguretat Social per assumir una mesura d'aquest tipus. En els cas dels autònoms de Catalunya, la quota mensual, segons ha explicat Chacón, suposa 185 milions d'euros. El Mundo, de la seva banda, també es fa ressò de la notícia , i afegeix que la moratòria podria ser de fins a sis mesos.El rotatiu madrileny també explica que el govern de Sánchez tractarà també al Consell de Ministres una moratòria per a les hipoteques d'immobles que acullin una activitat econòmica.D'altra banda, l'executiu encapçalat per Pedro Sánchez estudia també altres mesures per pal·liar l'impacte de la crisi. Per exemple, estudia suspendre sis mesos els desnonaments per impagament del lloguer, donar microcrèdits als inquilins de petits arrendadors que tinguin dificultats per pagar la renda i establir una moratòria per als arrendataris de grans tenidors, segons fonts del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.És la proposta que portarà el Ministeri pilotat per Jose Luís Ábalos al Consell de Ministres d'aquest dimarts, que preveu aprovar un paquet de mesures per ajudar els llogaters després de les crítiques rebudes per no haver-ho abordat en els anteriors decrets econòmics. Fonts d'Unides Podem han mostrat la seva "satisfacció" per les mesures.

