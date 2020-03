El Col·legi de Metges de Barcelona veu el sistema sanitari «col·lapsat»

El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, creu que les autoritats haurien de dir clarament que el sistema sanitari està "col·lapsat". Padrós, en declaracions a Catalunya Ràdio, assegura que encara ho podria estar més les properes setmanes, sobretot pel que fa a la falta de respiradors per als malalts greus de coronavirus."Hem de perdre la por a dir les coses com són, no passa res perd dir-ho, explicar a la ciutadania que la situació és greu i que s'està posant el sistema sanitari més enllà dels límits", ha dit.Padrós també ha remarcat la importància de fer molts més tests del coronavirus per poder aïllar individualment i selectivament, i també altres eines tecnològiques com les que ha utilitzat la Xina. També ha demanat més material protector pels sanitaris, sobretot a les residències de gent gran.

