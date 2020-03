Nou rècord de morts a Catalunya pel coronavirus: 262 en 24 hores

Nova xifra negativa, i rècord, de víctimes mortals per coronavirus a Catalunya en un sol dia. Entre diumenge i avui dilluns han perdut la vida per la Covid-19 262 persones, molt per sobre dels 184 del dia anterior.Amb aquestes xifres, el saldo de morts a Catalunya des que hi va arribar la pandèmia s'eleva ja a 1.672. En l'aspecte més positiu, aquest dilluns s'han comptabilitzat un total de 841 altes, per sobre de les 670 del dia anterior, i la suma total de persones que han superat la malaltia és de 4.966.Pel que fa als contagis, en les darreres 14 hores s'han registrat 2.616 nous positius, més que doblant els 1.131 del dia anterior, per a una xifra total acumulada de 18.773 casos confirmats. D'aquests positius, un total de 1.652 persones estan en estat greu.Quant al brot d'Igualada, Salut confirma un total acumulat de 560 positius, dels quals 152 són professionals sanitaris i 67 han mort.

