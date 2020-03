"Durant la fase d‘Emergència 1 del Pla, es prohibeix l‘entrada de personal aliè al Cos de Bombers en les instal·lacions operatives".

Militars amuntegats en el parc de bombers de Cornellà. De què serveixen els protocols a @bomberscat??

Volem explicacions @MiquelBuch pic.twitter.com/GJXsZhc4kM — Bombers per la República🎗🌊 (@ANC_Bombers) March 30, 2020

Militars espanyols asseguts a taula al parc de Bombers de Cornellà, en plena fa d'alerta pel coronavirus, i sense mantenir cap distància raonable amb els seus companys. Això és el que ha denunciat aquest dilluns Bombers per la República, amb una imatge en què apareixen els uniformats al costat de bombers catalans.Bombers per la República ha recordat també que, durant l'emergència, "es prohibeix l'entrada de personal aliè al Cos de Bombers a les instal·lacions operatives", així com que al menjador cal mantenirdistància unipersonal. Si cal, menjant "per torns". El col·lectiu ha demanat igualment explicacions al conseller d'Interior, Miquel Buch, a qui ha preguntat "de què serveixen els protocols".

