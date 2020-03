Anem x Feina fa una crida a la desobediència econòmica

L'entitat empresarial Anem x Feina, vinculada a l'ANC, s'ha mostrat del tot bel·ligerant amb el reial decret del govern espanyol sobre el confinament total i ha fet avui una crida a la desobediència econòmica, demanant a patronals, associacions d'autònoms i sindicats que suspenguin els seus pagaments de tributs i Seguretat Social a qualsevol administració. Això seria, segons l'organització, una mesura de pressió per donar suport al teixit productiu per sortir de la crisi. Els empresaris de l'ANC consideren que l'executiu espanyol ja ha fet tard amb la decisió de confinament total i, a més, ho ha fet sense acompanyar la mesura d'estris de suport a l'economia productiva, deixant desprotegits petites i mitjanes empreses, i autònoms.Anem x Feina creu que el reial decret és pervers perquè regula els permisos retribuïts per treballadors per compte aliena, però no especifica si un autònom pot treballar o no. Una ambigüitat que "sembla pensada per garantir que aquests treballadors continuïn pagant impostos davant la por de ser sancionats per incompliment". L'entitat sobiranista apunta que un 92% dels empresaris i autònoms associats estan disposats a desobeir i no pagar quotes i impostos. Però també reconeix que aquesta desobediència econòmica només seria efectiva si tingués un suport molt ampli.

