Les visualitzacions a les plataformes es tripliquen pel confinament

Les dades de consum per streaming a les plataformes des de l'inici de la crisi

Xfires rècord i una gran quantitat de visualitzacions a les plataformes. Les xifres d'audiència dels serveis per streaming (Netflix, HBO, Amazon, Filmin, Disney...) en les últimes setmanes s'han disparat gairebé un 200%. Segons les dades de l'empresa JustWatch a què ha pogut accedir un dels serveis de guia per a plataformes d'aquest tipus més important del món, a l'Estat ha augmentat fins a un 191% el consum de contingut en streaming.L'estat espanyol és on més ha crescut el consum de contingut en streaming dels paísos analitzats, i supera les visualitzacions d'Itàlia, que es queda en tercer lloc en quant a increment, amb un 116% més, i les de França, amb un 187%. Països com Mèxic i els Estats Units, en les primeres fases més fortes de l'expansió de la pandèmia, comencen a veure els primers efectes dels confinaments decretats pels seus governs.La crisi del coronavirus a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol està modificant molts dels hàbits socials i de vida quotidiana de la població. Des de la població infantil -confinada a casa sense poder anar a les escoles durant dues setmanes com a mínim-, fins als adolescents a les universitats, o moltes persones que han de derivar al teletreball.No en va, aquesta és una de les solucions més senzilles i entretingudes per suportar hores i dies a casa. Aquest març s'han estrenat moltes noves sèries a Netflix, HBO, Amazon Prime, Filmin, Movistar Plus... a més de l'arribada de Disney Plus, que han permès trencar molts rècords de visualitzacions.Així doncs, des deus hem confeccionat una llista de les millors recomanacions que podeu consumir, amb les estrenes d'aquest passat mes de març.

