VÍDEO Seat comença a fabricar respiradors assistits a la planta de Martorell

La línia del Seat León a la planta de Martorell ja no produeix cotxes, sinó respiradors sanitaris. L'empresa ha editat un vídeo, difós pel portal web Coche Global en què mostren com han transformat la línia de producció, en un temps rècord, per tal de destinar-la a la fabricació d'aquest equipament mèdic amb el motor adaptat dels neteja-parabrises. Actualment, 150 treballadors es dediquen a la producció i acoblament de les diverses peces que calen per fabricar els respiradors.Actualment, un respirador està fent un test de llarga durada com a part del procés d'homologació, mentre la línia segueix produint. "La motivació de totes les persones que participem en aquest projecte és ajudar de la manera que sabem, que és fabricant en sèrie un equip, aquesta vegada per salvar vides", assegura Nicolás Mora, de l'àrea de producció de Seat Martorell.La clau d'aquest respirador, Oxygen, és el neteja-parabrises: amb engranatges impresos a Seat, els eixos de caixes de canvis i un motor adaptat de neteja-parabrises, el projecte va començar a agafar forma gràcies a un equip d'enginyers de l'empresa, que va dissenyar fins a tretze prototips abans d'arribar al model final.